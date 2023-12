“Caz** ridi?” | Kean e il retroscena su Zaniolo | la rabbia di Di Biagio in Under 21

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Un grande talento che spesso ha avuto difficoltà a incanalare nella giusta direzione, qualche marachella da ‘bad boy’ e una carriera che stenta a stare al passo con le grandi aspettative che c’erano nei suoi confronti. Moisepuò ancora diventare un calciatore di primo livello, ma dipenderà da lui. Il passato turbolento sembra alle spalle. “Da ragazzo mi mettevano fuori perché non sapevo ancora come stare in mezzo agli altri. Mi mettevano ad aiutare i magazzinieri, a pulire gli spogliatoi per farmi capire“, ammette ai microfoni di “Dazn Heroes”.e il ritardo conNel suo racconto,ricorda l’episodio che, insieme a Nicolò, costò a entrambi una strigliata dal CT Diin21. “Ero con, lui metteva musica ad ...