Catwoman | lo spinoff mancato di Tim Burton | “Sarebbe stato come The Boys”

(Di venerdì 29 dicembre 2023) In seguito al successo di Batman – il ritorno, nel 1993 la Warner Bros diede luce verde per unoincentrato sulla figura di Selina Kyle /, di nuovo interpretata da Michelle Pfeiffer, conalla regia e Daniel Waters, autore di entrambi i film principali, alla sceneggiatura. Il progetto, tuttavia, non si concretizzò mai e oggi lo stesso Waters spiega nel dettaglio il conflitto di idee che contribuì a far naufragare il film Lo sceneggiatore svela infatti, nell’idea di, il film avrebbe dovuto assumere una forte tinta noir, mentre dal suo punto di vista avrebbe dovuto essere una sorta di satira del genere supereroistico: “Lui voleva fare un film con 18 milioni, in bianco e nero, dove Selina viveva in una piccola città; una specie di omaggio a Il bacio della pantera, quello ...