Caso Verdini | opposizione chiede a Salvini di riferire in Parlamento su appalti Anas

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Dopo l’arresto di Tommaso, figlio di Denis, ex senatore di Forza Italia, iscritto anch’esso nel registro degli indagati in merito a delle commessein cui si ipotizza anche il reato di corruzione, l’ha chiesto al vicepremier Matteo, diinsulla vicenda. Il ministro e leader della Lega è legato sentimentalmente L'articolo proviene da Il Difforme.

Secondo gli inquirenti iavrebbero ricevuto dagli imprenditori milioni di euro 'camuffati' da consulenze oppure contanti (in questo500 mila euro in totale). Inoltre, sempre secondo l'...La richiesta delle opposizioni e la reazione di Costa - A sollevare ildell'inchiestaera stato Federico Cafiero de Raho dei 5 Stelle , chiedendo un'informativa urgente di Salvini sul ' ...Ogni progetto ha bisogno di un carattere distintivo: ecco quelli che probabilmente troveremo nei prossimi 12 mesi ...Saranno fissati la prossima settimana, dopo le festività di Capodanno , gli interrogatori di garanzia per le cinque persone, tra cui Tommaso ...