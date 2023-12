Caso Verdini irrompe alla Camera | opposizioni chiedono intervento Salvini | “Riferisca in Aula”

A sollevare ildell'inchiestaera stato Federico Cafiero de Raho dei 5 Stelle chiedendo un'informativa urgente di Salvini sul "sistema di consulenza e appalti pubblici banditi da Anas" ......in aula sulla vicenda delle commesse Anas' Non ha impiegato tanto tempo il '- gate', il sistema di corruzione e turbativa d'asta in relazione ad alcune commesse Anas, per diventare un...Questo sito utilizza cookies tecnici e di profilazione di terze parti per le sue funzionalità. Chiudendo questo banner o continuando la navigazione sul sito acconsenti all’uso dei cookie. OK, HO ...Bavaglio, prova su strada. Ma come come può Salvini, col suocero e il cognato lobbisti arrestati per appalti Anas, restare ancora ministro dei… Trasporti