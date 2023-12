Casamonica | inchiesta ‘noi proteggiamo Roma' | condanne per oltre 80 anni**

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 dicembre 2023), 29 dic. (Adnkronos) - Il tribunale diha emessoper80 anni di carcere nei confronti di 8 esponenti del clan Casamonica confermando l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso. Tra i reati contestati a vario titolo dal pm Edoardo De Santis quelli di usura ed estorsione. I giudici della prima sezione penale in particolare hanno condannato fra gli altri Ferruccio Casamonica a 25 anni, Gelsomina Di Silvio a 18 anni e 2 mesi e Giuseppe Casamonica a 17 anni. Tre le assoluzioni tra cui quella per Emanuele Scaramuzzo, così come chiesto anche dal pm. ‘'In una sentenza conesemplari è ancora più importante il risultato di essere riusciti a chiarire la specifica posizione dimostrando l'estraneità del nostro assistito ai fatti contestati'' affermano i difensori di ...