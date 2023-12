Casamonica | condanne per 80 anni di carcere al clan che diceva | “noi proteggiamo Roma”

(Di venerdì 29 dicembre 2023)per oltre 80didal Tribunale dinei confronti di 8 esponenti deli cui membri, intercettati, si vantavano: “noi”. I magistratini confermano cosi in primo grado l’accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso per i. Tra i reati contestati a vario titolo dal pm Edoardo De Santis alquelli di usura ed estorsione. I giudici della prima sezione penale in particolare hanno condannato fra gli altri Ferruccioa 25, Gelsomina Di Silvio a 18e 2 mesi e Giuseppea 17. Tre le assoluzioni decise dai ...

Il tribunale di Roma ha emessoper oltre 80 anni di carcere nei confronti di 8 esponenti del clanconfermando l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso. Tra i reati contestati a vario titolo dal pm ...Sono 113 gli anni dellechiesti dalla procura di Roma per 13 membri del "branco", accusati a vario titolo di associazione mafiosa, usura ed estorsione. A metà 2020 l'inchiesta aveva portato a 20 arresti ...Armando Casamonica, membro del clan sinti che spadroneggia nella periferia Est della capitale, è stato arrestato per violenza domestica. Il provvedimento è scattato in seguito alla denuncia dell’ex ...(ANSA) - BOLOGNA, 16 DIC - Era rimasto incastrato in un tunnel dal quale non riusciva più ad uscire in via Longarola a Calderara di Reno, nel Bolognese. Protagonista della vicenda - andata in scena ie ...