Carlo Ancelotti rinnova con il Real Madrid | il Brasile resta senza CT?

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Sembrava dover essere l’ultima stagione dicome allenatore del, prima della nuova avventura come CT di una Nazionale, e che Nazionale… il! Eppure, con il più classico dei botti di fine anno, arriva la notizia che cambia le carte in tavola:hato con ilfino al 2026.con il: il comunicato ufficiale “IlCF ehanno concordato di prolungare il contratto del nostro allenatore fino al 30 giugno 2026. Nelle sue cinque stagioni da allenatore ...

Commenta per primo Sembrava ormai certo l'addio a Madrid e l'approdo in Brasile, a guidare la Selecao . Inveceè destinato a restare ancora sulla panchina del Real . Dalla Spagna, infatti, arrivano importanti novità riguardanti il futuro del tecnico. Secondo quanto riportato da ...... che è quello che poi è accaduto' Madrid (Spagna) 20/09/2023 - Champions League / Real Madrid - Union Berlino / foto Imago/Image Sport nella foto:ONLY ITALYresterà ...L'allenatore del Real non ha ceduto alla corte della Federazione brasiliana, decidendo di rimanere altri due anni in Spagna ...Ci siamo. Carlo Ancelotti sarebbe vicino al rinnovo con il Real Madrid. L’allenatore italiano era da tempo nel mirino della Federcalcio brasiliano per la guida della Seleçao.