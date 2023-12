Carlo Ancelotti rinnova con il Real Madrid fino al 2026

Di sicuro c'è soltanto che Carlo Ancelotti, al termine di questa stagione, lascerà la panchina del Real Madrid per assumere la guida del Brasile, in ... (liberoquotidiano)

Anche il Real Madrid di Carlo Ancelotti sarebbe entrato in corsa per Victor Osimhen. Il calciatore piace anche in Inghilterra Victor Osimhen ... (dailynews24)

Un gol al 92' di Lucas Vazquez in casa del Deportivo Alaves ha permesso al Real Madrid di Carlo Ancelotti di agguantare in testa il Girona (1-1 ... (liberoquotidiano)

Sembrava dover essere l’ultima stagione di Carlo Ancelotti come allenatore del Real Madrid , prima della nuova avventura come CT di una Nazionale, e ... (calcioweb.eu)

Niente Seleçao brasiliana per Carlo Ancelotti, almeno fino al 2026: il tecnico italiano ha infatti prolungato il suo contratto con il Real Madrid per altri due anni. A comunicarlo è lo stesso club madrileno sui social.