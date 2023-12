Carlo Ancelotti rinnova col Real Madrid fino al 2026 | non siederà sulla panchina della Nazionale brasiliana

AGI - Il Brasile può attendere: Carlo Ancelotti sarà l'allenatore del Real Madrid per altre due stagioni. I blancos hanno ufficializzato il rinnovo ... (agi)

Sembrava dover essere l’ultima stagione di Carlo Ancelotti come allenatore del Real Madrid , prima della nuova avventura come CT di una Nazionale, e ... (calcioweb.eu)

Un gol al 92' di Lucas Vazquez in casa del Deportivo Alaves ha permesso al Real Madrid di Carlo Ancelotti di agguantare in testa il Girona (1-1 ... (liberoquotidiano)

Napoli - attenzione al Real Madrid di Carlo Ancelotti : nel mirino un top player partenopeo

Anche il Real Madrid di Carlo Ancelotti sarebbe entrato in corsa per Victor Osimhen. Il calciatore piace anche in Inghilterra Victor Osimhen ... (dailynews24)