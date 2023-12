Carlo Ancelotti resta al Real Madrid | così il club prova a blindarlo dopo le voci sul Brasile mai smentite

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Ancora due anni sulla panchina delperdiverseche volevano il tecnico di Reggiolo diretto income commissario tecnico. La nazionale verdeoro per ora dovrà attendere. Ilha annunciato di aver rinnovato il contratto adfino a giugno 2026,che l’allenatore 64enne era tornato a guidare i Blancos nell’estate del 2021. Prima ancora,era stato su quella panchina per cinque stagioni, tra il 2013 e il 2015, conquistando una valanga di trofei: due Champions, due Mondiali per, due Supercoppe europee, una Liga, due Coppe del Re e una Supercoppa di Spagna. L’offerta dal ...

Ancora due anni sulla panchina del Real Madrid per, dopo diverse voci che volevano il tecnico di Reggiolo diretto in Brasile come commissario tecnico. La nazionale verdeoro per ora dovrà attendere. Il Real Madrid ha annunciato di aver ...Commenta per primo Dopo aver rinnovato il proprio contratto con il Real Madrid fino al 2026 , misterha rilasciato le prime parole tramite un post su X (Twitter): 'Oggi è un giorno felice. Io e il Real Madrid continuiamo il nostro cammino insieme alla ricerca di nuovi successi. Grazie ...Dopo aver rinnovato il proprio contratto con il Real Madrid fino al 2026, mister Carlo Ancelotti ha rilasciato le prime parole tramite un post su X (Twitter): "Oggi è un giorno felice. Io e il Real ...Carlo Ancelotti resta l'allenatore del Real Madrid, e quindi non assumerà l'incarico di ct del Brasile a partire da luglio, come ventilato erroneamente da alcuni media ...