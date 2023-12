Cari giovani | basta con Ferragni&co | ecco tre veri modelli di vita

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Ci avviciniamo, a grandi passi, alla fine dell’anno. Fervono i preparativi per le cene in famiglia, le piazze si organizzano per il conto alla rovescia e il saluto al nuovo anno. Questo periodo è, inebilmente, anche il tempo dei bilanci nelle nostre vite: cosa avremmo voluto fare diversamente, cosa avremmo dovuto fare e non abbiamo fatto, cosa, invece, abbiamo fatto. In questi giorni non posso ere che il mio pensiero vada, sicut meus est mos, ai, in particolare al loro bisogno di punti di riferimento. In fin dei conti, in questo bisogno, si cela la fortuna del fenomeno degli influencer. Certamente i social hanno contribuito ad amplificarlo: in esso, paradossalmente, vedo una nuova forma di moralismo fatto di giudizi e di slogan avventati e gridati contro qualcuno o contro qualcosa: la magistratura, i docenti, la Chiesa, ...