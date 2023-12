Card “Dedicata a te” | la carta dei servizi per i cittadini

(Di venerdì 29 dicembre 2023) “a te”, possibilità di ritirare il codice d’attivazione presso il Settoreal cittadino con il ministero della cultura Benevento, 29 dicembre 2023 – Il dirigente del Settoresociali Gennaro Santamaria ha firmato un avviso pubblico relativo allaa te’, dopo che il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste ha comunicato la proroga dei termini per l’attivazione della. “Laa te, i cui beneficiari sono individuati dall’Inps, è uno strumento ulteriore – spiega l’assessore aisociali Carmen Coppola – che lo Stato mette a disposizione per combattere le povertà e i fenomeni di vulnerabilità economica. In questo caso il Comune offre un supporto ...

Il contributo per l'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico è stato assorbito nella sociala te'. Non è da escludere un nuovo click day nei primissimi giorni del nuovo anno, forse già il 1° gennaio, sfruttando i fondi inutilizzati durante il mese di dicembre. Cosa sappiamo ..Dalle ore 10 alle 12 nella vascaall'acquafitness saranno organizzate 4 lezioni di prova ...ore 8 alle 14 per il nuoto libero (pagando il biglietto di ingresso o utilizzando la sport) e ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Bonus Spesa, link del Comune di Napoli per scaricare la lettera da presentare alle Poste ...Carta acquisti "dedicata a te", prorogati i termini per l’attivazione della social card: scopri la nuova scadenza Prorogati i termini per l’attivazione ...