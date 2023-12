Carceri campane | i garanti Ciambriello e Palmese | “Depenalizzazione dei reati minori”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiOggi, presso il Centro Direzionale Isola F8 del Consiglio Regionale della Campania, si è tenuta una conferenza stampa promossa dal Garante campano dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Samuele, insieme al Garante comunale di Napoli, Tonino. Il Garante Samueleha acceso i riflettori su alcuni dati riguardante il carcere, aggiornati al 5/12/2023. In Italia sono detenute 60215 persone, in Campania sono ristrette 7327. In particolar modo sul sovraffollamento degli Istituti, visto che ci sono 17 mila detenuti in più rispetto ai posti disponibili. L’attenzione è stata posta sui detenuti che scontano una condanna da 0 a 3 anni, in Campania ne sono 757, di cui 98 persone con condanna fino a 1 anno, 235 da 1 a 2 anni e 424 fino a 3 anni. ...