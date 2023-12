Capodanno e dintorni al cinema? Ecco quali film vedere E c’è una chicca in streaming…

Leggi su amica

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Tra realtà storica (la Seconda guerra mondiale) e magie a occhi aperti, il nuovo anime del maestro giapponese Hayao Miyazaki. Sempre in Giappone ma nella contemporaneità, la vita di un umile e gentile pulitore di bagni pubblici, vista da Wim Wenders. Sono per noi i dueda non perdere in questo inizio 2024: Il ragazzo e l’airone (in sala dal 1° gennaio) e Perfect Days,vincitore del premio per il migliore attore al Festival di Cannes (dal 4 gennaio). Mentre agli appassionati delle visioni casalinghe consigliamo diil documentario Io, noi e Gaber di Riccardo Milani (su Raitre e RaiPlay dal 1° gennaio). Infine, le recensioni degli altriin uscita al. Buone visioni e buon anno! ...