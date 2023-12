Capodanno con le amiche | i look per essere super glam ?

Leggi su dilei

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Che bello ilcon le! Oltre ai festeggiamenti, qual è la parte migliore? Prepararsi insieme per avere unour adatto a questa festa scoppiettante. Ecco qualche idea diper te, sia che tu trascorra ilin città che in montagna! Cosa indossare per uncon le: festa al chiuso L’abito in pelle L’abito in pelle è senza dubbioscenografico. Se però si tratta di un capo smanicato fatto a minidress, rischiate l’assideramento! Che fare quindi? Indossateci sopra un caldo e morbido pull in lana tricot oppure un blazer stile smoking, da togliere non appena la temperatura salirà! Fonte: Alberto AudeninoIl minidress in pelle è perfetto: completatelo con una giacca ...