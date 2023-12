Capodanno | 40 tonnellate di fuochi d’artificio illegali sequestrate a dicembre in tutta Italia

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Oltre 1 milione e 700 milasono stati trovati e sequestrati dalla Guardia di Finanza durante i controlli intensificati nel mese diin vista del. Botti pericolosi scoperti durante le ispezioni a tappeto nei punti vendita, ma anche durante le verifiche stradali e nelle case di chi pensava di poter guadagnare a rischio dell’incolumità delle persone. Non solo i potenziali acquirenti ma anche degli stessi condomini, visto il pericolo di incendi del materiale che non è a norma., 40disequestrati ainPer garantire la sicurezza dei cittadini con ...

Dall'inizio del mese di dicembre la Guardia di Finanza ha sequestrato sul territorio nazionale oltre 1 milione e 700 mila fuochi artificiali illegali, per un peso complessivo di 40. Intense le attività di controllo effettuate dai finanzieri per contrastare la produzione, la detenzione, il trasporto e la commercializzazione illecita di prodotti pirotecnici pericolosi.