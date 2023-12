Capodanno 2024 | ecco i concerti nelle principali città italiane

...il 90 per cento degli italiani adulti a San Silvestro attenderà la mezzanotte per brindare al. ... il 55 per cento circa contro il 40 per cento che opta per il pranzo die un 5 per cento ...Da Roma a Caltanissetta passando per Genova e Napoli - con la Sardegna che incassa il pienone di big - ecco tutti gli eventi e gli artisti sui palchi. Milano senza concertonericco di concerti ed eventi sui palchi di tutta Italia . Dall'appuntamento di Roma al Circo Massimo, passando per Genova tra vecchie e nuove glorie e arrivando alRai in scena ...Ctm ha diramato il dettaglio delle corse degli autobus previste per la notte di Capodanno 2024.Con l’avvicinarsi del nuovo anno, le previsioni meteo per l’Italia si fanno sempre più interessanti, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di assistere alla prima nevicata a bassa quota del ...