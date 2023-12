Capodanno 2024 | ecco i concerti nelle principali città italiane

...il 90 per cento degli italiani adulti a San Silvestro attenderà la mezzanotte per brindare al. ... il 55 per cento circa contro il 40 per cento che opta per il pranzo die un 5 per cento ...Da Roma a Caltanissetta passando per Genova e Napoli - con la Sardegna che incassa il pienone di big - ecco tutti gli eventi e gli artisti sui palchi. Milano senza concertonericco di concerti ed eventi sui palchi di tutta Italia . Dall'appuntamento di Roma al Circo Massimo, passando per Genova tra vecchie e nuove glorie e arrivando alRai in scena ...Dall’intimo rosso agli orecchini di cristalli, dai top con paillettes alle cinture luccicanti, ecco 8 accessori e abiti must have da indossare ...“Divieto tassativo, dalle 17 del 31 dicembre e fino alle 6 del 1 gennaio 2024, di far esplodere botti e petardi o comunque qualsiasi materiale pirico anche di libera vendita, nella Piazza del Campo e ...