Caos in Arabia | salta la Supercoppa di Turchia | Galatasaray e Fenerbahce si rifiutano di giocare

La nuova Supercoppa italiana sta creando qualche polemica. Non tanto per il format della Final Four - Napoli, Lazio , Inter e Fiorentina - quando... (calciomercato)

E'nel calcio turco per la decisione congiunta di Galatasaray e Fenerbahce di non disputare la Supercoppa di Turchia in programma oggi a Riyadh , inSaudita. Alla base di questa decisione ......guerra in Medio Oriente (con la minaccia concreta di un Mar Rosso in conflitto e di merci nel)... Inoltre, l'Saudita continuerà a tagliare la produzione di 1 milione di barili al giorno e ...Il direttore di gara, uno dei migliori tra quelli che arbitrano in Serie A, potrebbe andare a guadagnare circa il doppio di quanto percepisce oggi in Italia.Washington, 24 dic. (Adnkronos/Dpa) - L'Iran ha lanciato un attacco con droni contro una nave mercantile nel Mar Arabico al largo delle coste dell'India. Lo ha reso noto il Dipartimento della Difesa a ...