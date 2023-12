Cantina Visconti | scopri il Vin Santo di Vigoleno | il vino passito dei Colli Piacentini

Leggi su appuntidizelda

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Situato nel borgo medievale di, a pochi chilometri da Castell’Arquato, si trova la. Questa piccola realtà produce vini naturali, rifermentati in bottiglia, con metodo rurale (o ancestrale). La storia dellainizia negli anni del secondo dopoguerra, quando Pietroacquista alcuni poderi in località Pollorsi. Nel 1960, con l’aiuto dei figli Giovanni e Massimo, vi pianta i primi vigneti. I giovani si prendono cura delle piante e inizia la produzione. Laoggi si estende su 15 ettari di vigneto, coltivati con metodi naturali, inoltre. I vini prodotti sono frutto di un’attenta lavorazione, che rispetta le solide basi della tradizione. In questo articolo, parleremo del Vin, uno dei vini più ...