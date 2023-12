Campi Bisenzio | rapina in tabaccheria Strattona il titolare e scappa con l’incasso

Il 3 dicembre al Teatrodante Carlo Monni, andrà in scena "Fiabe", un evento speciale dedicato ai più piccoli per sostenere la riapertura della ... (247.libero)

"Abbiamo ancora gli occhi gonfi di tristezza e stupore per l'enorme tragedia che ha colpito, Prato, Montemurlo, Agliana, Quarrata (oltre a Lamporecchio e Rosignano), ma i dati del ...ARTICOLI CORRELATI 27.11.2021 13:33DATEGLI UN PREMIO ANCHE PER LA FIGURA DI MERDA - LO STUDIO LABLAW CHE SI VANTA DEI 430 ESUBERI GKN Estratto dell'articolo di ...Campi Bisenzio (Firenze), 29 dicembre 2023 – Rapina in una tabaccheria a Campi Bisenzio nella serata di giovedì.Nella serata di ieri una pattuglia del nucleo operativo e radiomobile è intervenuta presso una tabaccheria di Campi Bisenzio, tabaccheria Matteini di via XXV Aprile precisa il Giornale del Bisenzio , ...