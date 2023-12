Camion piomba sui passanti | morte madre e figlia VIDEO

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Pubblicato il 29 Dicembre, 2023 Drammatico incidente a Passau, in Bassa Baviera, dove unista ha perso il controllo del mezzo in un’area pedonale e ha travolto un gruppo di persone. Una donna di 37 anni e ladi 11 anni sono rimaste uccise, mentre il figlio di 9 anni è ricoverato in gravi condizioni insieme con due donne di 70 e 45 anni. Secondo quanto riporta la Faz, ilista 63enne stava facendo un giro di consegne nella Bahnhofsstrasse, fiancheggiata da negozi quando, per evitare un autobus fermo è finito su un marciapiede e poi contro un muro. Diversi elicotteri di soccorso sono atterrati sullo Schanzlbrucke, un ponte a più corsie, per trasportare i feriti alle cliniche. Un portavoce della polizia ha respinto le teorie sui social media secondo cui potrebbe trattarsi di un atto intenzionale: “E’ ...