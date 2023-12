Camera | aula riprende il 9 gennaio con il piano Mattei

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Roma, 29 dic (Adnkronos) - Dopo il via libera alla manovra l'dellava in ferie. Sirà con il 2024, il 9, con ilal primo punto dell'ordine del giorno della seduta.

AGI - Disco verde inallaalla Legge di bilancio, con 200 sì, 112 no e 3 astenuti. Il provvedimento, che esce dalla seconda lettura senza essere stata modificata - e senza voto di fiducia - dopo l'ok al Senato,...Scintille quest'oggi, alladei Deputati, dove è in corso l'esame della Manovra. Il Partito ... Anche Angelo Bonelli (Avs) ha chiesto "una informativa inurgente di Salvini". Le scintille ...La manovra è legge. Via libera dell'Aula della Camera alla legge di Bilancio. I sì sono stati 200, i no 112 e 3 astenuti. Il voto conferma l'impalcatura del provvedimento decisa lo scorso 16 ottobre ...Vie libera definitivo di Montecitorio con 200 sì, 112 no e 3 astensioni. L'importo complessivo è pari a 24 miliardi, dei quali 16 in deficit e 8 di ...