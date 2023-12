Calendario Saldi Invernali 2024 per Regione | Date e Consigli per gli Acquisti

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Roma - La Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni annuncia leunificate per l'inizio dei, anticipati solo in Valle d'Aosta. Ecco ilregionale e le regole per glisicuri. Isono alle porte, e la Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni ha ufficializzato ledi inizio e fine delle svendite in tutto il Paese, con l'eccezione dell'avvio anticipato in Valle d'Aosta. L'atteso periodo di sconti non riguarderà solo i negozi fisici ma si estenderà anche agli e-commerce, consentendo ai consumatori di accedere a prodotti di qualità a prezzi vantaggiosi. Ecco ilregionale: ABRUZZO: 5 GENNAIO ...