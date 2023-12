Calendario judo 2024 | le date | il programma e tutti gli eventi

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 dicembre 2023) In attesa di capire se il Grand Slam di Tel Aviv verrà definitivamente cancellato o solamente rimandato, sembra ormai ufficiale ilinternazionale delnel. Si preannuncia una stagione estremamente intensa e scoppiettante soprattutto fino ai Giochi Olimpici di Parigi, previsti a cavallo tra fine luglio ed inizio agosto al Grand Palais Éphémère di Champ de Mars. In precedenza andranno in scena dieci tornei del World Tour tra Grand Prix (3) e Grand Slam (7), oltre ai vari campionati continentali tra cui gli Europei di Zagabria dal 25 al 28 aprile ma soprattutto i Campionati Mondiali di Abu Dhabi, pianificati dal 19 al 24 maggio, che metteranno in palio le medaglie irie punti decisivi in ottica ranking di qualificazione olimpica. Da monitorare come sempre anche le competizioni giovanili, con ...