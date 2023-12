Calendario intrigante di fine anno Così Rotondi promuove Meloni

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Una volta erano i barbieri a donare i calendari a, oggi è la politica a distribuire previsioni e promesse per i dodici mesi a venire. Magari erano preferibili le scintillanti cartoline profumate degli antichi coiffeur, ma volentieri mi presto a un doppio bilancio dell’che finisce, con qualche previsione per quello entrante. Al netto delle mie preferenze di parte, penso che il governo esca rafforzato dal 2023: intanto lo dicono i sondaggi, il governo italiano essendo il solo esecutivo europeo con il vento del consenso popolare in poppa. Si dirà che gli statisti non debbono guardare al consenso, ma neppure distrarsene troppo, dunque bene. Altro discorso è valutare la resa governativa in un contesto diverso dal giochino di chi vince e chi perde. Pensiamo dunque alle grandi coordinate della politica ...

