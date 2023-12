Calendario ginnastica ritmica 2024 | le date | il programma e tutti gli eventi

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Ildellasi preannuncia particolarmente ricco di impegni. Una sequela didi primaria importanza ci terrà compagnia per i prossimi dodici mesi. Spiccano le Olimpiadi di Parigi, che per questo sport si disputeranno dall’8 al 10 agosto. Assolutamente da non perdere gli Europei, che avranno luogo a Budapest (Ungheria) dal 22 al 26 maggio. Da seguire come sempre tutte le gare italiane, a cominciare dalle quattro tappe di Serie A: 17-18 febbraio a Chieti, 2-3 marzo a Forlì, 16-17 marzo a Desio e la Final Six che assegnerà gli scudetti il 6-7 aprile a Torino. I Campionati Italiani Assoluti, invece, andranno a Folgaria nel weekend del 7-9 giugno. Sul fronte internazionale ci saranno diverse tappe di Coppa del Mondo di specialità (da segnalare ...