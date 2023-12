Calendario Finanziario ed Eventi Societari – Esercizio 2024

(Di venerdì 29 dicembre 2023) (Adnkronos) - Modena, 29 dicembre 2023 – BPER Banca comunica di seguito ile degliprevisti per l'. 7 febbraio-Riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione dei risultati preliminari del Gruppo BPER relativi all'2023 6 marzo- Riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della relazione finanziaria annuale relativa all'2023 e della proposta di destinazione degli utili 19 aprile-Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio individuale relativo all'2023 e della proposta di destinazione degli utili 8 maggio- Riunione del Consiglio ...

