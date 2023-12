Calciomercato Milan | non solo entrate | possibile un addio a centrocampo

Leggi su today

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Una sessione invernale di mercato che, per il, si preannuncia particolarmente calda. I rossoneri, al momento terzi in classifica in campionato a -11 dall'Inter capolista e già eliminati in Champions League, avranno infatti bisogno di rinforzi per sopperire alle difficoltà emerse in questa...