Calciomercato | il Manchester United pensa a Dimarco | Martial pedina di scambio

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Ilvuole rinforzare la sua fascia sinistra. I Red Devils, secondo quanto riporta il Sun, starebberondo adell’Inter. La valutazione dei nerazzurri è di circa 60 milioni di euro. Ilpotrebbe proporre comedi, in aggiunta di una parte cash, in scadenza di contratto a giugno e che rinforzerebbe le rotazioni offensive di mister Inzaghi. SportFace.

Dalla Germania riferiscono come il Manchester United sia in forte Pressing per Serhou Guirassy , obiettivo di Calciomercato del Milan (pianetamilan)

Secondo "Talksport", il centrocampista inglese in uscita dalCity avrebbe dato la sua disponibilità al trasferimento in prestito al Newcastle, preferendo i Magpies alla Juventus che era l'...... in scadenza a giugno(INGHILTERRA) - Forte dell'arrivo di sir Jim Ratcliffe che ha rilevato un quarto delle azioni del club, ilUnited è pronto a mostrare i muscoli nel mercato ...Il centrocampista inglese preferisce restare in Premier LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Kalvin Phillips con molta probabilità resterà in ...Marchetti ha parlato del toto centrocampo della Juve: per il giornalista, Phillips sarebbe l'obiettivo più raggiungibile sul calciomercato ...