Calcio | Supercoppa Ecco calendario | finale il 22 gennaio a Riyadh

Roma, 20 dic. - (Adnkronos) - L'eliminazione shock in Coppa Italia rischia di proiettare il Napoli verso una stagione da 'zero tituli' . Pesantissimo ... (liberoquotidiano)

Supercoppa Italiana - De Laurentiis furioso con la lega calcio

De Laurentiis minaccia di non far partecipare il Napoli alla prossima Supercoppa Italiana in Arabia Saudita se i campi di allenamento non saranno ... (napolipiu)