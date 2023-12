Calcio | Serie A | Genoa-Inter 1-1**

Genoa - Inter 1 - 1 in un match della 18/a giornata del campionato diA. A segno per i nerazzurri Arnautovic (42). Per i padroni di casa in gol Dragusin (52' pt). . 29 dicembre 2023ROMA - Una vittoria in rimonta per chiudere bene l'anno e restare in scia della zona Champions. La Lazio batte 3 - 1 all'Olimpico il Frosinone con i gol di Castellanos, Isaksen e Patric . Maurizio ...Seconda vittoria consecutiva per la Lazio che vince in rimonta 3-1 contro il Frosinone dimostrandosi capace di non abbattersi di fronte a una situazione di svantaggio: gol di Soulé su calcio di rigore ...Genoa - Inter 1-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida della diciottesima giornata di Serie A 2023/24.