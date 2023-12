Calcio senza decreto crescita | Inter e Juve divise

: anche i campioni stranieri (sgravi fiscali) piangono, intervista a Salvatore Caiata" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Salvatore Caiata (deputato, Fratelli d'Italia). L'intervista è ...... "Quella 2023 è statadubbio per la Cantera TDL, un'altra ennesima annata doc ricca di ...che nel metodo e nel merito riesce a far sì che i giovani si innamorino della Cantera e del"...Rispettando la normativa vigente sul copyright e i diritti televisivi, sarete in grado di godervi la partita gratuitamente e senza problemi. Che aspettate Preparatevi per una serata di calcio e ...BELLUNO - La notizia non arriva a sorpresa, ma fa male lo stesso. E' morto Livio Gallio, un vero protagonista della vita bellunese: aveva 68 anni, gli ultimi vissuti lottando con un ...