Calcio | Pioli | ' Cardinale non l' ho sentito | parlo con dirigenti'

Non pensa alla finestra di riparazione di gennaioche dchiara: "Non parlo di mercato se non per dire che il club è disponibile a coprire e difficoltà" , mentre sul suo futuro aggiunge: "Non ...Il rendimento al di sotto delle aspettative e i troppi infortuni ne hanno messo in bilico la posizione anche seassicura che la squadra non è condizionata dai tanti ko. "Dovreste vedere come si ..."Come mai Ibrahimovic è a Miami e non a Milanello". Questa è stata la domanda posta a Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Sassuolo.L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, alla vigilia della sfida di campionato, tra il “suo” Milan e il Sassuolo allenato da Alessio Dionisi. Per quel che riguarda il mercato, ...