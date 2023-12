Calcio | Lazio - Frosinone 3 - 1

(Di venerdì 29 dicembre 2023)3 - 1 (0 - 0) in un match della 18/a giornata del campionato di Serie A. A segno per i ciociari Soulè su rigore (58'). Per i biancocelesti in gol Castellanos (70'), Isaksen (72') e ...

"Noi andremo a Roma per vincere, la nostra filosofia non cambia", dice il tecnico dei ciociari Frosinone - Secondo impegno romano stagionale per il ... (247.libero)

"Noi andremo a Roma per vincere, la nostra filosofia non cambia", dice il tecnico dei ciociari Frosinone - Secondo impegno romano stagionale per il ... (ilgiornaleditalia)

Profumo di derby per Eusebio Di Francesco , ex giocatore ed allenatore della Roma alla quale è rimasto molto legato. Per il tecnico del Frosinone (129 ... (247.libero)

- Frosinone 3 - 1 (0 - 0) in un match della 18/a giornata del campionato di Serie A. A segno per i ciociari Soulè su rigore (58'). Per i biancocelesti in gol Castellanos (70'), Isaksen (72') e ...Lotito ha poi sottolineato come ilitaliano perderà di appetibilità per i grandi calciatori e che di conseguenza di andrà a perdere la competitività. Secondo il presidente della, infatti,...La Lazio ribalta la partita e batte il Frosinone che era passato in vantaggio con un rigore al 58' minuto. Una magia di Castellanos pareggia, Isaksen raddoppia su un regalo degli avversari e poi ...Partita tesa e molto combattuta quella tra Lazio e Frosinone che si è sbloccata solo al 57' su calcio di rigore. A partire dal dischetto è stato Matias Soulé che non ...