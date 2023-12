Calcio | lancio di fumogeni dagli spalti | sospesa per 7 minuti Genoa-Inter

Non sappiamo se davvero chi beve birra campa cent’anni, come recitava un vecchio slogan pubblicitario – con l’alcol non si scherza, ma all’epoca si ... (ilfattoquotidiano)

... si lega fino a fine 2026 al San Paolo, squadra che lo lanciò fin dalle giovanili e dalla quale lo acquistò il PSG Vai alla Fotogallery Scendi in campo con noi: Sky Tv e Skya 14,90/m per 18 ...Anche tu, come tanti gamer, sei talmente appassionato di FIFA , il celebre gioco difirmato Electronic Arts, che ogni anno non aspetti altro che esca la nuova edizione per ...della data diL’arbitro ha fermato il gioco intorno al 15' a causa di una coltre di nebbia calata sul campo di Marassi per un fitto lancio di fumogeni sugli spalti ...Genova, 29 dic. (Adnkronos) – Il match tra Genoa e Inter, anticipo della 18/a giornata di Serie A, è stato sospeso al 15' del primo tempo per scarsa visibilità dovuta a un fitto lancio di fumogeni ...