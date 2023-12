Calcio | Allegri | ' Vlahovic un giocatore importante per la Juve | tutti noi ci crediamo'

Locatelli lavora a parte per una contusione muscolare TORINO - Dopo il giorno di Natale dedicato alle famiglie, i giocatori della Juventus sono ... (247.libero)

Locatelli lavora a parte per una contusione muscolare TORINO - Dopo il giorno di Natale dedicato alle famiglie, i giocatori della Juventus sono ... (ilgiornaleditalia)

Calcio : Serie A. Allegri 'Buona partita e vittoria su campo difficile'

"Sono contento per Yildiz e Vlahovic, ora passiamo un buon Natale e FROSINONE - "La squadra ha fatto una buona partita in un ambiente magico e in uno ... (247.libero)