Calcio | accolto ricorso Verona | annullate le due giornate di squalifica della Curva gialloblù

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Roma, 29 dic. - (Adnkronos) - La Corte Sportiva d'Appello, esaminato il reclamo con procedimento d'urgenza proposto dalcontro la chiusura per duedel settore 'Sud Inferiore' dello stadio 'Marcantonio Bentegodi' per cori di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore del Cagliari durante la gara disputata lo scorso 23 dicembre, hail reclamo del club veronese annullando la sanzione inflitta. È stata altresì confermata la sospensione per un annosanzione di una gara con settore 'Sud Inferiore' chiuso, comminata con comunicato ufficialeLega Serie A n. 246 del 13 giugno scorso, successivo allo spareggio per la permanenza in Serie A disputato l'11 giugno a Reggio Emilia contro lo Spezia.