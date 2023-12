Calcio | 18esima giornata Serie A | orari partite

Terminata la conferenza stampa di mister Stefano Pioli , alla vigilia della sfida tra il suo Milan ed il Sassuolo , valida per lagiornata di Serie A 2023/2024 . Riguardo agli avversari ha detto: ' Il Sassuolo è una squadra che costruisce e fa tanti gol, ma ne subisce altrettanti. Ha due ottimi esterni come Berardi e ...Roberto D'Aversa , allenatore del Lecce , è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra l' Atalanta di Gasperini ed i salentini, valida per lagiornata di Serie A 2023/2024 . Il tecnico analizza le criticità del match: ' Ci saranno assenze ma non voglio creare alibi. Assenze vogliono dire opportunità per altri ragazzi. C'è sempre ...Gli azzurri preparano il match contro il Monza in programma domani allo Stadio Maradona per la 18esima giornata di Serie A (ore 18.30) ...I convocati di Walter Mazzarri per la partita Napoli-Monza, in programma oggi alle 18,30 allo Stadio Maradona.