Cagliari | si ferma Nandez | le condizioni

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Lefisiche di Natah, centrocampista del, in vista della prossima gara di Serie A Di seguito il comunicato delsull’infortunio di Natah. COMUNICATO – «Mister Ranieri ha convocato 24 calciatori per la gara di sabato all’Unipol Domus contro l’Empoli. Non sarà del match Nahitan: nella giornata odierna il calciatore si è sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado al gracile della coscia sinistra. Out anche Jacopo Desogus che ha lavorato per smaltire un affaticamento ai flessori della coscia sinistra». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS 24

Il Cagliari perde Nahitan Nandez per una lesione muscolare. L'uruguaiano resta fuori dai convocati per la partita con l'Empoli, out anche Jacopo Desogus.

