Cagliari-Empoli sabato 30 dicembre 2023 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Scontro salvezza tra, due squadre che hanno bisogno di punti per sistemare una classifica che al momento vede entrambe in piena zona rossa. I rossoblu dopo un primo tempo equilibrato hanno pagato l'espulsione di Makoumbou perdendo 2-0 contro il Verona e incassando due gol nella ripresa per la seconda sconfitta consecutiva.

Le Formazioni ufficiali di Cagliari-Empoli , match valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2023 / 2024 . In Sardegna va in scena ... (sportface)

Ecco le formazioni ufficiali di(4 - 3 - 1 - 2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Azzi; Viola, Prati, Deiola; ...Commenta per primo(4 - 3 - 1 - 2) : Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Azzi; Deiola, Prati, Sulemana; Viola; Lapadula, Pavoletti. All. Ranieri(4 - 3 - 2 - 1) : Caprile; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, ...La cronaca in diretta di Cagliari-Empoli, in programma oggi alle ore 15, in TV su Sky e DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli ...Ranieri e Andreazzoli hanno fatto le loro scelte definitive in vista dello scontro diretto salvezza in programma alle 15 alla Unipol Domus ...