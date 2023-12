Buone nuove dal ‘Cardarelli’ | assunzione per 13 medici al Pronto soccorso

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl 2024 porteràpreziose risorse aldel Cardarelli. Saranno tredici le PEC di proposta diche partiranno dal prossimo 2 gennaio, indirizzate ad altrettantiche hanno sostenuto le prove selettive per essere assunti a tempo indeterminato presso l’unità di– Osservazione Breve Intensiva dell’Ospedale Cardarelli. Nella giornata di oggi, infatti, è stata firmata la delibera con cui la direzione dell’ospedale napoletano ha preso atto dei lavori della commissione che, con estrema rapidità, ha concluso le prove selettive. Il concorso, destinato in origine a seidell’Emergenza, era stato bandito lo scorso 11 novembre e, per poter accelerare il più possibile la procedura, ...

