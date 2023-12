Buchanan | stand-by fra Inter e Bruges | resta fiducia e una data! – CdS

(Di venerdì 29 dicembre 2023) La trattativa per Tajonfraviene messa in pausa. Il Corriere dello Sport informa sulla situazione e sulle tempistiche dell’affare, per il quale c’è ancora. BREVE PAUSA DI RIFLESSIONE – Dopo un’iniziale accelerata franella trattativa per Tajon, sembra che l’operazione abbia ricevuto una sorta di prima battuta d’arresto. Il club belga – che comunque da una richiesta iniziale di 12 milioni di euro è sceso a 10 più bonus – è parso un po’ più rigido negli ultimi contatti. Nel frattempo, il club nerazzurro spinge per chiudere il trasferimento del canadese a 8 milioni di euro. C’è ancora un’evidente distanza, per questo le parti hanno deciso di mettere in-by per qualche giorno la cosa. La ...

...ha un contratto fino al 2025 con ingaggio da 500mila euro, in estate la richiesta era di circa 15 milioni di euro. RINNOVO DUMFRIES - Nel frattempo, a proposito di esterni destro, è in...