Buchanan | due indizi dal Club Brugge Inter più vicina – Sky

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Tajonè il futuro della fascia destra dell’. Ilmanda segnali alla squadra nerazzurra, sempre piùad abbracciare l’esterno secondo Sky Sport.– Se proprio ci fossero ancora dubbi sull’arrivo di Tajonall’ci sta pensando ila cancellarli del tutto. Sì, perché il giocatore non è stato convocato nelle ultime due partite della squadra belga ed aspetta solamente il via libera per partire direzione Milano. Le trattative tra le dirigenze continuano, a inizio gennaio dovrebbero concludersi. L’offre 6 milioni di euro, ilne chiede 10. La distanza c’è ancora, ma non si pensa ad una chiusura ...

I rossoneri puntavano anew entry in difesa: se una è legata al ritorno low cost di Matteo ... Mentre sul fronte acquisti non dovrebbe saltare Tajon, ma il terzino destro canadese del ...Chi sta meglio L'Inter di Inzaghi o l'Inter di Zhang SonoInter, ben diverse nei fatti: inutile nascondersi. Risposta banale, penserà qualcuno: sta meglio ... Ma qui si parla di acquisire, ...L'Inter punta decisa su Tajon Buchanan per colmare il buco sulla fascia destra apertosi dopo l'infortunio di Juan Cuadrado L'Inter punta decisa su Tajon… Leggi ...Le operazioni di mercato a gennaio potrebbero diventare più complicate per le italiane dopo lo stop al Decreto Crescita. In compenso, non dovrebbero esserci particolari variazioni per quel che riguard ...