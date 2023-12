Bucchioni avverte l’Inter | «Genoa rognoso! Può fare dei cambiamenti»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Poco meno di tre ore a-Inter e c’è attesa per la partita della capolista nella diciottesima giornata di Serie A., nel corso di Microfono Aperto su Radio Sportiva, evidenzia i valori dei rossoblù. IL RISCHIO – Enzotrova delle insidie al Ferraris: «Ilè una squadra che ha sorpreso in diverse partite. Ha un buon impianto di gioco, ha un allenatore in panchina che le legge e le prepara. Ci ha anche abituato a cambiare modulo, possiamo dire che ilsia una squadra rognosa. Può mettere in difficoltà a livello assoluto, ma se penso a quello che è oggiha saputo anche vincere le partite facili dove l’anno scorso zoppicava. Ha soluzioni e dovrebbe andare a Genova ala partita, poi non dico facilmente. Ma se gioca da Inter il ...