Brisbane | quali con Gaio | Giannessi e Zeppieri

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Sono tre gli azzurri al via nelleficazioni del "International" (ATP 250 - 661.585 dollari) che si disputa sul cemento della capitale del Queensland, in Australia, torneo che insieme a ...

Sono tre gli azzurri al via nelle qualificazioni del "International" (ATP 250 - 661.585 dollari) che si disputa sul cemento della capitale del ...n.110 ATP e settima testa di serie delle ""...... ripartirà proprio daper cercare di alzare l'asticella e mettere piede nella top 40 ...per evitare di dover ripartire faticosamente dalle qualificazioni in tutti i prossimi tornei nei...Sono tre gli azzurri al via nelle qualificazioni del “Brisbane International” (ATP 250 - 661.585 dollari) che si disputa sul cemento della ...Lo spagnolo, appena sbarcato dall'Europa, è sceso in campo sul centrale del Queensland Tennis Center allenandosi con Rune. Berrettini costretto ancora ai box.