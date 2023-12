Brighton | De Zerbi | «Mi sto godendo questo periodo»

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Le parole di Roberto De, tecnico del, dopo la vittoria dei seagulls contro il Tottenham ieri sera Roberto Deha parlato dopo la vittoria delsul Tottenham. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Mi dispiace che abbiamo subito due gol e non abbiamo mantenuto la porta inviolata, ma siamo il. Possiamo giocare a 80 minuti come nella prima frazione di gara e lo stessopuò soffrire molto negli ultimi dieci minuti. Abbiamo commesso un errore sul primo gol subito, ma abbiamo giocato una grande partita perché abbiamo dimostrato un coraggio incredibile difendendo a uomo per 90 minuti». JOAO PEDRO – «E’ stato il miglior giocatore in campo, ha giocato un’altra partita incredibile. Sono contento del suo miglioramento di atteggiamento e ...

... come conferma la sconfitta di giovedì per 4 - 2 in casa del(ottavo in classifica a 30 punti e brillantemente guidato anche in questa stagione dall'italiano Roberto De). In novembre è ...Chi ricade nel baratro dopo tre successi di fila è il Tottenham, sorpreso daldi De, capace di portarsi addirittura sul 4 - 0, prima delle reti ininfluenti di Veliz e Ben Davies a ...Pronostici Premier League 2023-24 20a giornata. Analisi, quote e free pick sul campionato di calcio inglese dal 30 dicembre al 2 gennaio.Solo altre due volte a metà torneo la distanza fra capolista e quinta in classifica è stata più piccola. I Reds in testa, per gli analisti di Opta sarà ancora ...