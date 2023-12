Bournemouth | Hamed Traoré Junior ricoverato in Ospedale per malaria

Con un comunicato ufficiale diffuso tramite i propri canali, ilha annunciato le condizioni di salute diTraoré Junior, calciatore ex Sassuolo e che piace a Milan e Lazio. Oggi in Premier League, il centrocampista ultimamente si era visto sempre ...... Adama Traore' L'ex SassuoloTraoré, oggi al, sarebbe finito nuovamente nel mirino del Napoli, alla ricerca di un erede di Eljif Elmas in grado di assicurare un contributo anche in ...Brutte notizie per Hamed Junior Traorè, calciatore ex Sassuolo attualmente in forza al Bournemouth.Attraverso un comunicato ufficiale, il Bournemouth ha annunciato che Hamed Traoré (centrocampista ivoriano finito nel mirino del Milan) ha contratto la malaria durante un suo viaggio in Africa. Traoré ...