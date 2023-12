Bottino da sogno | rubano mezzo milione di euro a 12 e 16 anni

(Di venerdì 29 dicembre 2023) AGI - Non un furtarello, ma undaper due ragazzine slave in azione in un appartamento del centro di Monza la mattina della Vigilia di Natale. Non solo 1.500,00in contanti, ma una quindicina di borse piccole e grandi di brand di lusso - Chanel, Louis Vuitton e Prada - del valore tra i 50 e i 60 mila, nonché una scatola con monili in oro e in platino, con diamanti e pietre preziose - valore tra i 200 e 250 mila- e 4 orologi marca Rolex, Patek Philippe e Frank Muller dal valore complessivo di circa 150.000. La fuga, dopo il furto, è però finita poco dopo in strada: le due ladruncole sono state rincorse dal proprietario di casa, che le aveva viste allontanarsi nella zona pedonale riconoscendo oggetti appertenuti alla moglie, e da un passante accorso in ...

Furto a Monza: sorelline di 16 e 12 anni fermate con oltre 400mila euro