Botti di Capodanno ed animali | è così che una “tradizione” uccide

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Paura, tremore, tachicardia, disorientamento… il 31 dicembre è alle porte ed ogni anno sono tantissimi i cani, i gatti eselvatici che provano questi disagi, arrivando spesso anche alla morte, a causa deidi. Unache va avanti da tempo, ma che non tiene conto di quanto sia a rischio l’incolumità e la salute dei nostri amici a 4 zampe, ma non solo: i forti boati, ad esempio, fanno strage di uccelli, come si è visto negli anni precedenti. Troppo spesso vengono sottovalutati i rischi potenzialmente mortali che provocano i fuochi d’artificio: molto belli da vedere sì, caratteristici (forse), ma uno spettacolo pirotecnico vale la vita di un essere vivente? Fortunatamente, sono molti i Comuni che hanno deciso di vietare i fuochi d’artificio tramite apposite ordinanze: ne sono un esempio ...